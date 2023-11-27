وزيرة التضامن: الاستثمار المجتمعي مهم لتحقيق نمو مستدام

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في أولى جلسات مؤتمر «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة»، الذي افتتحته صباح اليوم الاثنين، إذ شارك في جلسة «أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام»، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدارها أحمد كوجك نائب وزير المالية.

أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام

وتناولت الجلسة، نشر ثقافة الاستثمار المجتمعي من أجل تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامته، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإنشاء مشروعات تنموية ذات أبعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والإنتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير فى وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتفكير فى مدى القدرة على وجود مشروعات لإصدار السندات المجتمعية بتمويلها وتأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.

جهود وزارة التضامن

وأكد المشاركون في الجلسة، الجهود التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، فى مجال تنمية الاستثمار المجتمعي وأهمية دراسات قياس الأثر، واستهداف المشروعات في إطار قياس الأثر، إضافة للبحوث الميدانية ومن خلال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ودراسة الظواهر الاجتماعية، من خلال المرصد الاجتماعي بالوزارة، والشراكات الناجحة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتشجيع عمل التعاونيات والاهتمام بالكيانات الانتاجية، كذلك الاهتمام بتأهيل شباب الجامعات من خلال الطالب المنتج، إضافة إلى تنمية التراث والمشروعات الخضراء.

أهمية نشر الوعي في الاستثمار المجتمعي

وأشار المشاركون في الجلسة، إلى أهمية نشر الوعي بدور القطاع والشركات الخاصة في الاستثمار المجتمعي، وتحديد حجم البطالة والقوى المتاحة وفرص التأهيل والتدريب المتاحة.

الجدير بالذكر أنّ «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة»، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، يأتي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.