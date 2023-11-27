«التضامن» تؤكد استمرار استخراج كارت الخدمات المتكاملة للمستحقين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار استخراج كارت الخدمات المتكاملة، للمستحقين من ذوي الهمم، لتقديم بعض الخدمات والمزايا لهم، التي تشمل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

وأشارت «التضامن»، إلى أن موقع وزارة الصحة، لا يزال يستقبل طلبات الراغبين في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، من أجل الاستفادة من مزايا بطاقة الخدمات، التي تتمثل فيما يلي: «الدمج في المدارس، والحصول على سكن حكومي مناسب، والجمع بين معاشين، والدمج في المعاهد والجامعات، والكشف المجاني بالمستشفيات، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية».

من هي الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت الوزارة، أن الفئات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تتثمل فيما يلي:

- المرضى بصغر أو كبر حجم الرأس.

- أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- فاقدو السمع التام.

- من كانت درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- مريض الهيموفيليا.

- المصاب بضمور العضلات وذوي القزامة.

- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- المعاقون بصريا: ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

- أصحاب الإعاقات السمعية.

- الاضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».

- فقد البصر التام.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- متلازمة داون.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- الشلل الدماغي.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- اضطراب طيف التوحد.

- البتر متعدد الأطراف.

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنه يمكن لأى شخص من ذوى الهمم التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية :

- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، من خلال هذا الرابط.

- اختر «حجز موعد الكشف الطبي»، لتحديد موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

- يجري اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة، عقب إجراء الكشف الطبي وتحديد نوع الإعاقة.

- بعد ذلك يجري إرسال التقرير الطبي للشخص ذوي الإعاقة، إلى وزارة التضامن الاجتماعي، عبر النظام الإلكتروني، لاستكمال الكشف الوظيفي واستخراج بطاقة الخدمات.