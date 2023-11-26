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وزيرة التضامن الاجتماعي: مشيرة خطاب علمتني مبادئ حقوق الطفل والطفولة

كتب:

هاجر عمر
06:43 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
السفيرة مشيرة خطاب

السفيرة مشيرة خطاب

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية للسفراء والنواب والمنظمات الأهلية والدولية، والمهندسة نيفين عثمان من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

تحية خاصة من وزيرة التضامن للسفيرة مشيرة خطاب 

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها بفعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز» إنها توجه تحية خاصة للسفيرة مشيرة خطاب: «اسمحولي أذكر بالاسم معلمتي السيدة السفيرة مشيرة خطاب التي ترأست هذا المجلس منذ سنوات عديدة، وأنا شخصيا تعلمت على يديها مبادئ حقوق الطفل والطفولة وبعدين كملت طريقي في وجهات أخرى».

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