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«الاحتلال الإسرائيلي»: 184 أسيرا محتجزين في غزة.. ومستعدون لتمديد الهدنة

كتب:

هانى حسن
01:39 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، أن هناك نحو 184 إسرائيليا لا يزالون محتجزين في غزة، و392 جنديا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

وأضاف: «نعمل على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين بغزة، ومستعدون لتمديد الهدنة بغزة يوما إضافيا، مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين». 

وفى سياق متصل، حصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على قائمة تتضمن أسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، ويبلغ عددهم 11 محتجزا، تمهيدا للإفراج عنهم اليوم، آخر أيام الهدنة.

وتدخل الهدنة المؤقتة بقطاع غزة يومها الرابع والأخير، وسط تواصل الجهود لتمديدها، بينما قدمت دولة الاحتلال طرحا بتمديد الهدنة، مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين إضافيين كل يوم، إذ أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إسرائيل ستستأنف حملتها بكل قوة في غزة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة، وفقا لـ«رويترز».

 

 

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بقلم هانى حسن