رفع 540 طن مخلفات من قرى 4 مراكز في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف حملات النظافة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وتجميع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وإعادة المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

ولفت المحافظ إلى رفع 540 طن مخلفات وقمامة بقرى مراكز ديروط وساحل سليم وصدفا والبداري، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

تذليل العقبات

وأشار المحافظ إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وفي هذا الإطار واصلت مراكز وأحياء المحافظة جهودها المكثفة فى شن حملات النظافة المكبرة بالشوارع والميادين لرفع المخلفات حيث قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وساحل سليم وصدفا والبداري، بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أية تجمعات للقمامة والمخلفات وخاصةً المتواجدة أمام المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات وأي منشآت حيوية وتجميعها ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة وهو ما أسفر عن رفع 540 طن مخلفات بالإضافة إلي تمهيد وتسوية بعض الطرق، وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية وقسم النظافة بكل مركز.