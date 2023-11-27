«التربية والتعليم» بالبحيرة تفتتح مركز الموهوبين بحوش عيسى

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة، متمثلة في وزارة التربية والتعليم ومحافظة البحيرة، لرعاية وتنمية ودعم أبنائنا الموهوبين من أبناء وطلاب البحيرة في المجالات كافة.

وشدد وكيل «تعليم البحيرة»، على صقل قدرات الطلاب ومواهبهم ورعايتهم، وإعداد جيل واع مستنير، وهو الأمر الذي أسفر عن حصد المديرية تعليم للعديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

افتتاح مركز الموهوبين والتعليم الذكي بالبحيرة

جاء ذلك خلال افتتاح «الديب» مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة زنقير الابتدائية بحوش عيسى، بحضور النائب علاء قريطم ناجي بريك، مدير إدارة حوش عيسى التعليمية، ورحاب عبد الوهاب، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية.

وعقب الافتتاح، أكد وكيل الوزارة، أهمية صقل وتنمية الجوانب كافة لدى أبنائنا الطلاب، وهو الأمر الذي تسعى إليه المديرية، من خلال التوسع في افتتاح المزيد من المراكز بمختلف الإدارات التعليمية.

وتابع الحضور مجموعة من العروض الفنية والغنائية، لعدد من الطلاب والتلاميذ الموهوبين من أبناء حوش عيسى، عكست مستوى الموهبة والتدريب المبذول معهم، ونالت إشادة جميع الحضور.