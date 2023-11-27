أستاذ طب وجراحة العيون: علامة واحدة تكشف لك حاجة طفلك لارتداء نظارة

ضعف النظر لدى الأطفال من الأمور التي لا تدركها الأمهات مبكرا، إذ إن الكثير من الأطفال لا يستطيعون التعبير بوضوح عن الأعراض التي تكشف إصابتهم بضعف البصر.

وقال الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون، إن غلق الطفل عينيه خلال المذاكرة أو مشاهدة التليفزيون بحيث يتبقى منها مسافة الشرطة هي علامة احتياج هذا الطفل لارتداء نظارة، حيث إن تضييق الطفل لعينه بهذه الطريقة ترجع إلى محاولته لتحسين الرؤية، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة عند ارتداء نظارة مناسبة.

ضعف النظر وراء تقصير الأطفال في تحصيلهم الدراسي

وأضاف «سعد» في حوار عبر تطبيق «زووم» على قناة «TEN»، أن الكثير من الأطفال يتركون المذاكرة بعد ما يقرب نصف ساعة من المذاكرة بسبب شعورهم بالإرهاق بسبب ضعف نظرهم، وهو ما يعرضهم للانتقاد واللوم من الآباء والأمهات، الذي يعتقدون أن أبناءهم مقصرون في أداء المهام المطلوبة منهم ويساعدهم على ذلك عدم قدرة الأطفال على التعبير عن الأعراض التي تكشف عن ضعف البصر بطريقة واضحة.

مشكلات الإبصار لدى الأطفال يتم حلها بنسبة 25% إلى 30% بارتدائه لنظارة

وأوضح أستاذ طب وجراحة العيون، أن مشكلات الإبصار لدى الأطفال يتم حلها بنسبة 25% إلى 30% بارتداء الطفل لنظارة، مشددا على ضرورة أن يستخدم الأطفال أجهزة الموبايل والتابلت وغيرها من الأجهزة التي تتضمن شاشات بمسافة كافية على أن يتم وضع هذه الأجهزة بارتفاع على مستوى البصر.