11 علامة تشير إلى هروب ابنك من المذاكرة.. شرح تفاصيل اليوم والصوت العالي

طرق مبتكرة من الممكن أن تجذب الطلاب نحو المذاكرة، بدلا من الهروب منها، لا سيما مع ضغط الآباء والأمهات على الأطفال وحثهم على المذاكرة أوقاتا طويلة، ظنا منهم أن جلوس الطفل يعني مذاكرته، لكن بعضهم لا يعرف العلامات التي تدل على هروب الطلاب أو الأطفال من المذاكرة، وهو ما توضحه «الوطن»، من خلال خبير تربوي.

مجموعة من العلامات من الممكن أن تشير لهروب طفلك من المذاكرة، يوضحها الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي والخبير التربوي، مؤكدا أن عدم مذاكرته قد تؤثر على تحصيله الدراسي وحصوله على درجات منخفضة في الامتحانات.

علامات تشير للهروب من المذاكرة

النوم الطويل الممتد لساعات، هي إحدى العلامات التي ذكرها الخبير التربوي: «النوم لساعات طويلة لا تتناسب مع احتياجات الجسم الطبيعية من النوم كأن ينام بعد الرجوع من المدرسة أو الدرس لمدة تتجاوز الأربعة ساعات؟ علشان كده لازم ناخد بالنا».

من بين العلامات التي تدل على هروب الطفل من المذاكرة، هي لإفراط في الحديث مع الوالدين في أمور فرعية تتعلق بما قد حدث في الدرس أو المدرسة لشغلهما عن مطالبتهما له بالاستذكار وتضييع الوقت، فضلا عن ادعاء المرض مثل وجع البطن مع ضرورة التأكد من أن شكواه وهمية وليست حقيقية، كما أن تعلية صوته بالرفض عند مطالبة أحد في المنزل له بالاستذكار، مستخدما استراتيجية خير وسيلة للدفاع الهجوم.

ادعاء الطفل التعب يدل على هروبه من المذاكرة

لم تتوقف العلامات التي تشير إلى تهرب طفلك من المذاكرة عند النوم وادعاء التعب، بل أن ادعاءه انتظار المعلم أو أحد زملائه يرسل له درسا ما ليقوم بمذاكرته: «على الرغم أنه متاح له دروسا كثيرة يمكن أن يستذكرها في ذلك الوقت، فضلا عن التأخر عند العودة من المدرسة أو الدرس بلا مبرر، أو الذهاب إلى المدرسة أو الدرس قبل ميعاده بفترة طويلة لتضييع الوقت».

تضييع وقت كببر جدا في استذكار أجزاء صغيرة جدا من الدروس لا تستحق ذلك الوقت، هي من بين العلامات التي تشير إلى تهرب الطفل من المدرسة، وفق الخبير التربوي، فضلا عن إعادة استذكار نفس الدروس من نفس المادة وترك الدروس الآخرى الجديدة بدون استذكار، وتأجيل الاستذكار بشكل دائم بدعوى أنه سيذاكر هذا الدرس في يوم الإجازة أو عند العودة من الدرس، ثم تأتي هذه الأوقات ولا يستذكر ما قام بتأجيله من الدروس، عند إجباره على الاستذكار يحرص فقد على أن يبدو يذاكر ظاهريا، وعند سؤاله عن أي أمر يتعلق بالدرس لا يستطيع الإجابة.