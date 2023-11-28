ماذا يفعل محمد صلاح في وقت فراغه؟.. 5 أمور لا علاقة لها بالكرة

رغم إنجازاته الاستثنائية في الملاعب، وتحقيقه العديد من الجوائز الجماعية والفردية طوال مسيرته، إلا أن محمد صلاح لم يفرط في شغفه واهتمامه بالعديد من الهوايات الأخرى، التي يمارسها بانتظام إلى جانب عمله.

ماذا يفعل محمد صلاح بعيدا عن كرة القدم؟

تربية القطط: محمد صلاح أبدى في أكثر من مناسبة حبه للقطط في مناسبات عدة، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قام صلاح بمشاركة صور لقطته الأليفة والتفاعل مع جمهوره حول مغامراتها ومقاطع الفيديو المرحة بينهما.

يعتبر محمد صلاح القطط والحيوانات الأليفة شركاء للحياة، لذلك يدافع عنها وعن بيعها في أكثر من بلد، كما يشارك في حملات الدفاع عن القطط والحيوانات.

هوايات محمد صلاح خارج الملعب

الاستماع إلى الموسيقى: الفرعون المصري يحب الاستماع إلى الموسيقى والأغاني المصرية خاصة، إذ ظهر في أكثر من فيديو أثناء استمتاعه ببعض الأغاني الشعبية المصرية داخل غرفة تدريبات ليفربول، إلى جانب ممارسة الأمر ذاته داخل حافلة المنتخب الوطني رفقة زملائه من لاعبي الفراعنة.

لعب الشطرنج: ظهر محمد صلاح في أكثر من مناسبة أثناء ممارسته لعبة الشطرنج مع أشخاص مختلفة، سواء رفقة أصدقائه وبينهم أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب الوطني، ومرة أخرى مع ابنته مكة، ومؤخرًا اعترف بممارسة اللعبة عبر الإنترنت مع العديد من المشجعين.

قراءة الكتب: من وقت لآخر يظهر محمد صلاح وفي يده كتاب يعكف على قراءته، مثل كتاب «فن اللامبالاة»، الذي ظهر به قبل بضع سنوات، وأحدث ظهوره ضجة كبيرة زادت من نسبة الاهتمام بالكتاب وقراءته بشكل كبير على مستوى العالم، خاصة أنه يحمل نسخة مترجمة.

السفر: محمد صلاح رغم انشغاله بالمباريات، إلا أنه دائمًا يستغل أوقات الإجازات من أجل السفر حول العالم، كما يتعمد أيضًا التواجد في الأماكن السياحية داخل مصر، ومنها شرم الشيخ والغردقة.