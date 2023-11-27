عاجل.. مفاجأة في أزمة إيقاف قيد الزمالك والصفقات الجديدة

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تطورات ملف غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بقائد الفريق شيكابالا والمقدرة بنحو مليون ونصف المليون دولار، من أجل حل أزمة القيد والتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تطورات أزمة إيقاف القيد لحل أزمة صفقات الزمالك.. ومفاوضات غرامة سبورتنج

أكد «أدهم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات متقدمة في الوقت الحالي مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل أزمة الغرامة الخاصة بوقف القيد، وإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمور التفاوضية تسير بشكل إيجابي.

وتابع: «ما يتردد في الوقت الحالي بشأن وجود رفض من جانب نادي سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة في قضية شيكابالا قائد الفريق الأبيض، غير صحيح نهائيًا، مضيفًا: «بالتأكيد النادي البرتغالي يرغب في تنفيذ الحكم كامل بالحصول على كل مستحقاته الخاصة في القضية، ولكن كما أكدت سابقا فإن الأمور تسير بشكل جيد في الوقت الحالي».