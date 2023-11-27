عاجل.. تحرك دولي جديد من الزمالك ضد كهربا

فتحت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خطوط اتصال مكثفة مع المحامي الإيطالي سلفاتوري تشيفالي، المكلف من قِبل النادي بمتابعة القضية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من أجل التحرك ضد اللاعب الذي لم يسدد الغرامة المستحقة للنادي الأبيض بقيمة مليوني و400 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.

تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا دوليا في أزمة الغرامة

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض لـ «الوطن سبورت»: «إدارة الزمالك من خلال التواصل مع المحامي الإيطالي أكدت على رفضها فكرة تقسيط الغرامة، وطالبت المحامي بالتحرك لتوضيح رفض كهربا، سداد الغرامة منذ صدور الحكم إلى الآن».

وأوضح: « إدارة الزمالك راجعت مع المحامي الإيطالي امتلاكه كافة المستندات التي تؤكد قانونية موقف النادي الأبيض في القضية، لاتخاذ إجراء عاجل جديد ضد كهربا ».

يذكر أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك صرح مؤخرًا بأن النادي الأبيض سيتخذ إجراءً خلال الفترة المقبلة في أزمة كهربا، من أجل سداد الغرامة الخاصة بالنادي، والحفاظ على حقوق الزمالك في هذه الأزمة، مشددًا على أن الإدارة ترغب في تحصيل هذه الغرامة بشكل كامل دون تقسيطها.