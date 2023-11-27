استمرار أعمال تطوير شوارع وميادين الغردقة.. تصاميم جديدة صديقة للبيئة

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن تصاميم جديدة تشهدها مدينة الغردقة، لتكون صديقة للبيئة، تراعي توفير المياه والإنارة بأعمدة الطاقة الشمسية.

تطوير مدينة الغردقة

وأشار محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى أن التصاميم الجديدة لعدد من ميادين وشوارع الغردقة تقوم على توفير المياه من خلال استخدام الري بالتنقيط في المساحات الخضراء للحد من الاستهلاك، واستخدام أنواع النباتات والأشجار المحلية والموفرة للمياه مثل الصبار والجهنمية وأشجار الزيتون والتي تتحمل الحرارة، واستبدال النجيلة بالشجيرات لما تستهلكه النجيلة من مياه، مع فلترة وتدوير مياه النافورة لإعادة الاستخدام بدون استهلاك مياه إضافية.

الغردقة صديقة للبيئة

وأكد «حنفي»، أن تطوير مدينة الغردقة لتكون «صديقة للبيئة»، يراعي توفير الطاقة باستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، كما يتم استخدام أرضيات مستدامة محلية فقط، ولا تتأثر بالعوامل الجوية، مثل البازلت والحجر والجرانيت المصري، واستخدام تشكيلات معمارية مثل البرجولات، وتوفير أماكن مظللة للتقليل من حدة الشمس.

وأضاف أن تطوير الغردقة يشمل توفير مسطحات مائية ممتدة بطول الممشى، مع توفير أماكن مشي وجري بطول الميدان، وتوفير أماكن جلوس مختلفة للأفراد والمجموعات بطريقة مبتكرة للاستمتاع بالحدائق والنوافير، كما سيتم توفير منحدرات لسهولة وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مظلات للحد من أشعة الشمس نهارا وللإنارة ليلا.