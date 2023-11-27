خلال زيارة طشقند.. المفتي يبحث مع نظيره الأوزبكي آفاق التعاون

التقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ظهر اليوم، مفتي أوزبكستان، في مدينة طشقند، على هامش زيارته الرسمية لحضور المؤتمر الدولي لمسلمي أوزبكستان.

دور هيئات الإفتاء

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون بين دار الإفتاء المصرية ونظيرتها في أوزبكستان، إذ أكد مفتي الجمهورية عمق العلاقات بين البلدين على كل المستويات، خاصة الدينية.

وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتقديم كل أشكال الدعم الإفتائي والشرعي، خاصة في مجال تدريب وتأهيل المفتين من جمهورية أوزبكستان.

من جانبه أشاد سماحة الشيخ نور الدين خاليق نظروف مفتي أوزبكستان، بالجهود الكبيرة التي تنهض بها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء في العالم، مبديًا تطلعه إلى مزيد من التعاون خاصة في مجال تدريب المفتين، والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في كل الجوانب الإفتائية.

المستوى العلمي والمهني

وفي نهاية اللقاء زار فضيلة المفتي كلية الإمام البخاري للدراسات الإسلامية ومركز الفتوى هناك، إذ تعرف من خلال جولة تفقدية على الأقسام المختلفة بالكلية، وكذلك مركز الفتوى، وقد أشاد المفتي بالمستوى العلمي والمهني لمركز الفتوى والتطور الكبير الذي يشهده علميًّا وتكنولوجيًّا.