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رئيس «الأعلى للطرق الصوفية» يستقبل مفتي الجمهورية ووفدا إندونيسيا

كتب:

رؤى ممدوح وأحمد الشرقاوي
02:44 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
رئيس الأعلى للطرق الصوفية يستقبل مفتي الديار المصرية

رئيس الأعلى للطرق الصوفية يستقبل مفتي الديار المصرية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادي القصبي، مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام للمشيخة العامة، لبحث أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء جابر بغدادي، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، وحبيب عيديد مستشار رئيس دولة أندونيسي.

استقبال وفد من إندونيسيا

وعقد الدكتور عبد الهادى القصبي جلسة مباحثات مع حبيب عيديد، النائب العام لرئيس جمعية نهضة العلم بإندونيسيا والوفد المرافق له، ومستشار رئيس دولة إندونيسيا، حضر اللقاء الشيخ جابر بغدادي، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية.

 وعقب المباحثات، توجه الوفد إلى زيارة مسجد الإمام الحسين، صرح بذلك المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية، أحمد قنديل.

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