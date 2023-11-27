رئيسة المجر تؤكد تقدير بلادها لدور مصر في صون السلام بالشرق الأوسط

ثمنت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها اليوم، في قصر الاتحادية، بالدور المصري في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، معربة عن تقدير بلادها لجهود مصر سواء في العمل الدؤوب على تسوية أزمات المنطقة أو على المستوى الدولي في مختلف المحافل ذات الصلة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجانبين اتفقا على ضرورة العمل على التهدئة في غزة، وإدانة استهداف جميع المدنيين، مع رفض التهجير القسري والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليمياً.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، واتفق الجانبان على أهمية وجود تحرك دولي فاعل لحلحلة الأزمة، واستعرض الرئيس السيسي، الآثار الكبيرة للأزمة على اقتصادات الدول النامية، مؤكداً وجود احتياج لطرح حلول سياسية تضمن استعادة الاستقرار في منطقة النزاع.