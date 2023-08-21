رئيسة المجر تستقبل البابا تواضروس الثاني في بودابست

استقبلت كاتلين نوڤاك رئيسة المجر، البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، وذلك بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الاثنين.

لقاء البابا تواضروس مع رئيسة المجر

أعربت رئيسة المجر عن شكرها وتقديرها لقداسة البابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة المهمة، وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

ومن جهته عبر البابا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبالحفاوة التي لاقاها من الجميع في المجر مقدمًا الشكر لرئيسة الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة، وعلى منح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية لقداسته.

الموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست

وقدمت رئيسة المجر تعريفًا بالموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست، وأنه يقع في منطقة يعتز بها المجريون وهي منطقة نهر الدانوب.

حضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

وفي ختام الزيارة سجل قداسة البابا كلمة تذكارية في سجل كبار زوار القصر الجمهوري.

وتسلم البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين، درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية، وذلك في احتفالية كبرى في مقر الجامعة بالعاصمة بودابست.