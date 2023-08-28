رئيسة المجر تدعو لمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: الحلول العسكرية غير مجدية

دعت رئيسة المجر، كاتالينا نوفاك، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للدخول في مفاوضات مع روسيا، وأكدت في الوقت نفسه، أن الحلول العسكرية للأزمة الأوكرانية تبدو غير مجدية.

محاولة حل الأزمة الروسية الأوكرانية

وقالت رئيسة المجر، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الاثنين، إن «الحرب مستمرة منذ عام ونصف العام، ولا أرى أي حلول عسكرية تلوح في الأفق من شأنها أن تقود لسلام طويل الأمد، ولهذا السبب نحتاج إلى عقد مفاوضات سلام بين الجانبين الروسي والأوكراني، وقد أعربت عن هذا الرأي القوي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائي معه في كييف».

رئيسة المجر تشارك في منتدى منصة القرم

وأضافت «نوفاك» أنها أبلغت الرئيس الأوكراني زيلينسكي، خلال اجتماعهما في كييف، عن نية المجر الانضمام إلى المفاوضات المتعلقة بصيغة السلام الأوكرانية.

جدير بالذكر أن رئيسة المجر شاركت في اجتماع لمنتدى منصة القرم في كييف، يوم الأربعاء الماضي، وعقدت اجتماعاً ثنائياً مع نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.