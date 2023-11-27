سعر الدولار اليوم الاثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 27-11-2023، داخل كافة البنوك المصرية، ليواصل استقراره منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، ويبلغ سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء، فيما سجل 30.95 للبيع، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وتستعرض«الوطن» في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27-11-2023 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في ختام اليوم الاثنين 27-11-2023 داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار في ختام اليوم الاثنين 27-11-2023 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدولار في ختام اليوم الاثنين 27-11-2023، داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في ختام اليوم الاثنين 27-11-2023، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار في ختام اليوم الاثنين 27-11-2023 داخل بنك القاهرة يبلغ 30.95 جنيه بيع و30.85 جنيه شراء.