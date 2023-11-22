تفاصيل أعلى شهادة ادخارية في البنك الأهلي المصري.. العائد يصرف شهريا
كتب:
مريم حنفي
11:55 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
عملة مصرية
يوفر البنك الأهلي المصري في الفترة الحالية لعملائه برامج ادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، ويمكن شراء الشهادة المناسبة من خلال اتباع الشروط، وتعتبر الشهادة البلاتينية التي تصل مدتها إلى 3 سنوات الأعلى داخل البنك من حيث سعر الفائدة الخاصة بها.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادة البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة البلاتينية الثلاثية
- يمكن للأفراد الطبيعيين شراء الشهادة.
- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.
- وبالنسبة لسعر الفائدة يصل إلى 19%.
- نوع العائد ثابت.
- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- ويمكن للمواطن الحصول على العائد الخاص بالشهادة بشكل شهري.
- ويستطيع العميل الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي المصري، وفقا للتعليمات السارية.
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
شروط الاسترداد
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.