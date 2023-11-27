إيرادات «Napoleon» تفوق التوقعات في شباك التذاكر.. حقق 78 مليون دولار

يواصل فيلم «Napoleon» تحقيق إيرادات في شباك التذاكر العالمي، ووصلت إيراداته في اليوم الخامس بدور العرض السينمائي لـ 4.5 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية لـ 32.5 مليون دولار، وذلك وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وارتفع إجمالي الإيرادات العالمية التي حققها فيلم «Napoleon» للمخرج ريدلي سكوت لـ 78 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق 46.3 مليون دولار في السوق الخارجي.

تشير تقديرات شباك التذاكر إلى أنه في ظل الإصدار السينمائي التقليدي، سيحتاج الفيلم إلى تحقيق إجمالي إيرادات يتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق التعادل نظرًا لميزانيته البالغة 200 مليون دولار.

خليل حنون: إيرادات «Napoleon» فاقت التوقعات

وأشار الناقد اللبناني خليل حنون، إلى أن إيرادات الفيلم فاقت التوقعات، وذلك وفقا لمنشور عبر حسابه على «فيس بوك»، «كانت التوقعات أن يجلب 22 مليون دولار في أول أيام عرضه في شباك التذاكر الأميركي، لكنه تجاوز هذه التوقعات وحقق 33 مليوناً، وبلغ مجموع إيراداته العالمية 78.8 مليون دولار، فيلم نابليون من إخراج ريدلي سكوت وبطولة واكين فينيكس وقد تكلّف إنتاجه 200 مليون دولار».