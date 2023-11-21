سينما زاوية تبدأ عرض فيلم Napoleon على شاشتها الخميس المقبل

تبدأ سينما زاوية في وسط البلد عرض فيلم «Napoleon» للمخرج ريدلي سكوت ضمن برنامجها الأسبوعي، بدءا من يوم الخميس المقبل، تزامنا مع طرحه في دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وحقق الفيلم ردود فعل إيجابية لدى النقاد.

يلقي فيلم «Napoleon» الضوء على السيرة الذاتية للقائد الفرنسي نابليون بونابرت، بداية من صعوده كـ قائد مدفعية متواضع وتسلقه السريع إلى الإمبراطورية الفرنسية في وذلك الوقت، إضافة إلى علاقته المتقلبة بزوجته الإمبراطورة جوزفين، ويجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما العالمية خواكين فينيكس، فانيسا كيربي وطاهر رحيم، وفقا لموقع «IMBD».

تفاصيل فيلم «Napoleon»

وعلى مدار ساعتين و38 دقيقة يعرض الفيلم 6 معارك من أصل 81 من معركة خاضها نابليون، وهي حصار طولون، ومعركة 13 فنديميير، ومعركة الأهرامات، ومعركة أوسترليتز، ومعركة واترلو.

وبلغت ميزانية الفيلم 200 مليون دولار، لذلك يحتاج الفيلم لتحقيق إيرادات تتراوح ما بين 500-600 مليون دولار في جميع أنحاء العالم حتى يبدأ تحقيق أرباح تتناسب مع ميزانيته، ومع ذلك، فإن نجاح الفيلم لا يعتمد فقط على شباك التذاكر، ولكنه يتوقف على المشتركين الذين يتم توجيههم إلى منصة Apple TV + لمشاهدة الفيلم، الذي سيعرض عليها بعد فترة من عرضه بالسينمات.