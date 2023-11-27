«صرف الإسكندرية»: حواجز رملية على 5 شواطئ لمنع مياه البحر من الخروج للشوارع

أنشأ جهاز تعمير الساحل الشمالي، اليوم الاثنين، حواجز رملية لمنع مياه البحر من الخروج على طريق الكورنيش بعد ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار وخروجها على الكورنيش، ما يسبب إعاقة لحركة المواطنين.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم التعامل مع خروج الأمواج على كورنيش الإسكندرية اليوم، نتيجة ارتفاع الأمواج بمقدار 4 أمتار.

أماكن إنشاء حواجز الأمواج

وأضاف «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي أنشأ حواجز في 5 نقاط هي الأكثر خروجا للأمواج في الإسكندرية، منذ مساء الأمس وحتى اليوم، في مناطق شواطئ سيدي بشر والمندرة ومحرم بك وبحري وشاطئ المكس بالعجمي.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح من 50- 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج الذي يتراوح من 3 إلى 4 أمتار وخروجها على طريق الكورنيش.