انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. تعرف على التفاصيل

تراجعت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء 28-11-2023، بقيمة جنيه في الكيلو، تسليم أرض المزرعة، ووفق ما أعلنت بورصة الدواجن فإن سعر كيلو الفراخ البيضاء سجل في تعاملات اليوم الصباحية 61 جنيها مقابل 62 جنيها، الاثنين، على أن يصل للمستهلك النهائي في حدود الـ66 جنيها إلى 72 جنيهًا على حسب المنطقة والمحل الذي يقوم بالبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، خاصة بعد انخفاضها أيضا أمس، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 61 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 66 و72 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بعد انخفاض ملحوظ أمس، إذ وصلت إلى 78 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 83 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.