عاجل.. انخفاض في أسعار الدواجن.. تعرف على الأسعار

استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20-11-2023 في السوق المحلية وبورصة الدواجن بعد تراجعها أمس، متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب، بالإضافة إلى مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.

أسعار الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20-11-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، خاصة بعد انخفاضها أمس، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بعد انخفاضا الملحوظ أمس، إذ وصلت إلى85 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.