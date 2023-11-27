هبوط أسعار الدواجن اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق

تراجعت أسعار الدواجن، اليوم الاثنين، 27-11-2023 بقيمة جنيهين في الكيلو، تسليم أرض المزرعة، ووفقا لما أعلنته بورصة الدواجن فإن سعر كيلو الفراخ البيضاء سجل في تعاملات اليوم الصباحية 62 جنيها مقابل 64 جنيها، يوم السبت، على أن يصل للمستهلك النهائي في حدود الـ68 إلى 72 جنيهًا على حسب المنطقة والمحل الذي يقوم بالبيع.

سعر الدواجن اليوم في مصر

وسجلت سعر الدواجن، اليوم، في مصر للأمهات حوالي 60 جنيها، على أن يباع للمستهلك النهائي في حدود الـ66 جنيها، بينما سجلت أسعار الدواجن البيضاء حوالي 62 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

وبحسب بورصة الدواجن، فإن أسعار الكتاكيت سجلت اليوم الاثنين 27-11-2023، استقرار كبير وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 24 إلى 25 جنيها فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو 16 جنيها.

الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي، وخلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023 تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 183 مليون دولار، إذ شمل الإفراج 282 ألف طن من الذرة بحوالى 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايي دولار.