نائب محافظ البحيرة توجه بتكاتف الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكاتف الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه، جاء ذلك خلال تفقدها اليوم مبنى عيادات التأمين الصحي في أبو الريش بدمنهور، للوقوف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل جاب الله مدير التأمين الصحي بأبو الريش.

حسن معاملة المرضى

وتفقدت نائب محافظ البحيرة، عيادات الأورام والجراحة والنفسية والعصبية والمخ والأعصاب ومركز السكر وعيادات الاستشاريين، ووجهت بحسن معاملة المرضى والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين أولًا بأول.

الاستماع إلى المرضى وطلباتهم

واستمعت إلى عدد من المرضى والمترددين على عيادات التأمين الصحي، وتابعت تقديم الخدمات الصحية والطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمه لهم.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة متابعة سير العمل بعيادات التأمين الصحي بصفة مستمرة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى.

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.