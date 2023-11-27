مسؤولو معاهد: شهاداتنا معتمدة ويحق لخريجينا القيد في النقابات المهنية

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمعاهد العليا والخاصة، أن كل قطاعات كليات الهندسة والأقسام في المعاهد معتمدة من قبل المجلس والوزارة ومعترف بها رسميا، وبالتالي يحق لطلابها القيد في نقابة المهندسين والنقابات المهنية وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

يحق لجميع الخريجين القيد في النقابات المهنية

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يحق لنقابة المهندسين وغيرها من النقابات عدم قيد أي خريج من مؤسسة جامعة أو معهد معتمد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنه يحق لجميع الخريجين القيد في النقابات المهنية.

ومن جهته، قال الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس إدارة معاهد البطران وعضو المجلس الأعلى للمعاهد العليا، إن جميع المعاهد الموجودة داخل جمهورية مصر العربية معتمدة من قبل الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ويحق لخريجيها التسجيل في النقابات المهنية المختلفة، مؤكداً أن نظام الدراسة في المعاهد المختلفة يسير وفقا للقواعد واللوائح التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.