لماذا تختلف مصاريف الجامعات الأهلية عن الخاصة؟.. فرق يصل إلى 30%

أكد عدد من رؤساءالجامعات الأهلية، انتظام الدراسة بمختلف الكليات وفقًا للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والأهلية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، موضحين أنّ قيمة مصاريف الالتحاق بكليات الجامعات الأهلية أقل من الخاصة، نظراً لأن الجامعات الأهلية مدعومة.

مصاريف الجامعات الأهلية 2023-2024

وقالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر إتاحة باب التسجيل والالتحاق والقبول في الجامعات الأهلية، منتصف العام الدراسي الجاري بعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2023-2024، بعدد من الكليات المتاح بها، عددًا من الأماكن الشاغرة، وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي جرى قبول الطلاب بها الترم الأول، وبنفس قيمة المصروفات الدراسية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت المصادر، أنّ قيمة مصاريف الجامعات الأهلية، أقل من الجامعات الخاصة، ويرجع ذلك إلى الدعم المقدم لتلك الجامعات، إلى جانب أنّ الجامعات الأهلية، هدفها الأول تقديم الخدمة التعليمية وهي غير هادفة للربح، وتتراوح نسبة الانخفاض بين 15% و30% وفقًا لتخصصات الكليات المختلفة والجامعات.

فتح باب الالتحاق بكليات جامعة حلوان

وأعلنت جامعة حلوان، إتاحة باب التقدم مرة أخرى للأماكن الشاغرة بمختلف الكليات، في منتصف العام الدراسي الجاري 2023-2024، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بنفس مصاريف الفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور محمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصاريف الجامعة الأهلية تكون وفقاً لقدرات الطلاب وهي بسيطة جدًا.