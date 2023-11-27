طرق الاشتراك في التأمين الصحي الشامل.. «الرعاية الصحية» تجيب

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طرق الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، ليحصلوا على الخدمات الطبية التي يقدمها بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمساواة بين المواطنين.

وخلال السطور التالية، تستعرض الوطن، طرق الاشتراك في التأمين الصحي الشامل، وفقًا للإطار الخدمي الذي يقدمه للجمهور.

وأجابت الرعاية الصحية في وقت سابق عن سؤال كيفية الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بخطوات جاءت على النحو التالي:

طرق الاشتراك في التأمين الصحي الشامل

تبدأ أولى خطوات الاشتراك في التأمين الصحي الشامل، بتوجه المواطن إلى أقرب وحدة صحية بالمحافظة التي بداخلها بها منظومة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

الخطوة الثانية: يقوم المواطن بفتح ملف طبي للأسرة مسجل به جميع البيانات.

الخطوة الثالثة: يحضر المواطن بطاقته الشخصية.

الخطوة الرابعة: على الشخص العائل إحضار بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة.

الخطوة الأخيرة: يقوم المواطن بإحضار جميع شهادات الميلاد للأأطفال القاصرين في حالة عمل العائل، أو يقوم أحد أفراد الأسرة بتقديم بيان التأمينات الاجتماعية للتغطية التأمينية للمؤمن عليه.

كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟

ومن بين مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد، أوضح بيان هيئة التأمين الصحي الشامل، كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟ بأن الدولة تتحمل بتكاليف علاج واشتراكات المواطنين غير القادرين بالإضافة لمعافاتهم من المساهمات بالعلاج، وإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسبة المساهمة بالعلاج، وأن نسبة مساهمة المواطنين في تكاليف العمليات لا تتعدى نسبة الـ 5% وذلك بحد أقصى تقدر بـ 400 جنيه فقط، مهما كانت تكلفة العملية الجراحية.

الاشتراك في التأمين الصحي للأشعة والتحاليل

وفي بيان صدر عن هيئة التأمين الصحي الشامل، جاءت نسبة مساهمة المواطنين في الأشعة والتحاليل، لا تتعدى عن الـ 10%، ويكون 750 جنيها بحد أقصى في المرة الواحدة، وأن في الحالات الطارئة فقط، يكون من حق المواطنين الغير قادرين استرداد جميع تكاليف علاجهم خارج الجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي، وعن المواطنين المشتركون في التأمين الصحي.

على أن يستفاد المواطنين بنظم التأمين الصحي المتاحة في الدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل داخل محافظاتهم.