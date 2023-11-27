انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «ملف طبي لكل أسرة» في مطروح (صور)

دشن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية «ملف طبي لكل أسرة مصرية»، لتطوير خدمات الرعاية الأساسية بالمحافظة، وذلك بالوحدة الصحية لقرية أم الرخم.

ملف طبي لكل أسرة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن المبادرة تهدف إلى عمل ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية واستعداداً للتأمين الصحي الشامل ضمن جهود وزارة الصحة.

توثيق الملفات إلكترونيا

وأشاد محافظ مطروح بالمبادرة وهدفها كسجل لتاريخ الأسرة صحيا وتيسير التشخيص والمتابعة، مع ضرورة تدريب العاملين على كيفية التسجيل ولعمل على توثيق الملفات إلكترونيا بما يسهل الاستعانة بها وقت الحاجة، لافتاً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة التوجه للوحدات المشاركة في تنفيذ المبادرة لفتح وتفعيل الملف العائلي واستكمال البيانات خلال الفترة من، اليوم الإثنين 27 نوفمبر وحتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.

تدريب العاملين على أعمال حصر وترقيم الأسر

وأوضح وكيل وزاره الصحة بمطروح أنه يجري تدريب العاملين على أعمال حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية استعداداً للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة مع منح كل رب أسرة كارت مسجل به الاسم ورقم الملف العائلي لتيسير الوصول إليه وضمان مستوي أفضل للخدمه الطبية بالوحدات الرعاية الأولية مع البدء بالوحدة الصحية بأم الرخم وتوافر طبيب متخصص في طب الأسرة.

منظومة طب الأسرة

وذكر أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل علي العديد من الخدمات الطبية من بينها الكشف على المرضى في مختلف التخصصات الطبية، ورعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة والتطعيمات الروتينية والخدمات المعملية وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج والخدمات المقدمة لكبار السن وخدمات التثقيف الصحي والأسري بالوحدات الصحية المشاركة في مراكز المدن.