«مياه المنيا» تعلن عن مناقصة لرفع كفاءة محطة مغاغة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الاثنين، عن إجراء مناقصة عامة بنظام المظروفين للعام المالي 2024/2023، لتطوير ورفع كفاءة محطة مياه مغاغة «كومباكت» لتنقية المياه.

كراسة الشروط في مخازن الشركة

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن كراسة الشروط تباع من مخازن الشركة بشارع عدنان المالكي أرض سلطان في مدينة المنيا، مقابل سداد ثمن الكراسة بمبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى 10% صندوق عاملين، و14% ضريبة قيمة مضافة.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم تقديم العطاءات في موعد غايته الساعة 12 مساء يوم الجلسة 10 ديسمبر المقبل، وإذا صادف يوم الجلسة إجازة رسمية، يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل.

رفع كفاءة محطات المياه والصرف

وأكدت الشركة أن لها الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب، حيث تأتي هذه المناقصة في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وقال مسؤول بشركة المياه في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه المناقصة تعد فرصة جيدة للشركات المتخصصة في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي، حيث تستهدف تطوير ورفع كفاءة محطة مياه مغاغة، والتي تعد من أكبر محطات المياه في المحافظة، ويتوقع أن تشهد هذه المناقصة منافسة شديدة بين الشركات المتقدمة، نظرًا لأهمية المشروع وحجمه الكبير.

وتبلغ طاقة محطة مياه مغاغة 120 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم المحطة حوالي 150 ألف نسمة من سكان مدينة مغاغة والقرى المجاورة لها.