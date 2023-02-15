تفاصيل جريمة مغاغة.. المتهم استدرج الضحية طمعا في دراجة وهاتف محمول

أمرت نيابة مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بحبس طباخ 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع مراعاة إعادة عرضه في الموعد القانوني للنظر في قرار تجديد الحبس، بعد اتهامه بقتل طفل عمره 9 سنوات، والتخلص من جثته بإلقائها في ترعة الإبراهيمية، أمام مدينة مغاغة، بقصد سرقة دراجة نارية وهاتف محمول.

بلاغ بالعثور على جثة طفل

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة طفل عمره 9 سنوات، في المجري المائي لترعة الإبراهيمية أمام مركز مغاغة.

الجريمة تمت بقصد سرقة دراجة

وبتشكيل فريق بحث جنائي، وإجراء التحريات الأولية بمعرفة مباحث مركز مغاغة، تبين قيام طباخ باستدراج الطفل إلي منزله، إذ تربطهما صلة قرابة، وقام بالتخلص منه فوق سطح المنزل، بقصد سرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول.

وأوضحت التحريات أنّ المتهم أخفى جثة الطفل لبضع ساعات ثم وضعها في جوال بلاستيك، وفي ساعة متأخرة من الليل ألقاها في المجري المائي لترعة الإبراهيمية لإخفاء معالم جريمته.

وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمام جهات التحقيق، أقر بقتله الطفل والتخلص منه فوق سطح المنزل لسرقة دراجة وهاتف محمول، وتحرر محضرا بالواقعة، وتعزيز التواجد الأمني في محيط منزل المتهم، منعا لحدوث أي تداعيات، وكلفت النيابة العامة مفتش الصحة والطب الشرعي بإعداد تقرير طبي تفصيلي حول كيفية القتل والأداة المستخدمة في قتل الطفل المجني عليه.

وعن الرأي القانوني والعقوبة المنتظرة قال سراج الدين صلاح المحامي في محافظة المنيا إن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترنة بجريمة أخري وهي السرقة عقوبتها تصل للإعدام شنقا.