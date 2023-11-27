أكثر من 100 عالم وقارئ يحيون أيام وليالي رمضان في مسجد الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل البرنامج الرمضاني المقبل والذي يحييه أكثر من 100 عالم وقارئ في مسجد الإمام الحسين، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

يأتي البرنامج في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وإعدادها المبكر لبرامجها الدعوية بشكل عام وشهر رمضان المبارك بشكل خاص، وكذلك في إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة بصورة غير مسبوقة.

ننشر نموذجًا منها بأسماء العلماء والقراء الذين سيحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك (1445هـ، 2024) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وسننشر لاحقًا بيان الأنشطة الدعوية بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية:

مكافأة للمتمزين من مقيمي الشعائر المتطوعين بمدريات الأوقاف

وفي سياق مختلف، أعلنت وزارة الأوقاف عن تقديم مكافأة تشجيعية للمتميزين من مقيمي الشعائر المتطوعين بالمديريات الإقليمية وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتكريم المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في خدمة بيوت الله (عز وجل).

وقال وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إنّه بناءً على تقارير المتابعة الميدانية الواردة من المديريات والإدارات المعنية، فإني قررت تكريم المتميزين من مقيمي الشعائر المتطوعين بالمديريات الإقليمية بمكافأة تشجيعية من الموارد الذاتية للوزارة قدرها 600 لكلٍ منهم، وعددهم 76، عن شهر نوفمبر 2023.