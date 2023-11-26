تعرف على موعد انتهاء امتحانات المتقدمين لوظائف وزارة الأوقاف 2023

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف حتى يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل 2023 بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

إخطار المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بموعد امتحانهم

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تقرر عقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف بدءًا من 20 ديسمبر 2023م المقبل لافتا إلى أن الجهاز سيقوم لاحقًا بإخطار المتقدمين بموعد امتحانهم.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر المنشور إلى أن الاختبارات تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات من بين جميع المتقدمين، لافتا إلى أن الاختيار يتم وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة.

جميع المسابقات يتم الإعلان عنها عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن جميع المسابقات التي يجريها الجهاز يتم الإعلان عنها والتقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، ثم يقوم الجهاز بامتحان المتقدمين إلكترونيا بمركز تقييم القدرات والمسابقات لافتا إلى أنه حتى الآن انتهى الجهاز من امتحان 260 ألفا و363 متقدما، وذلك منذ افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمركز في 9 يوليو 2019.