تعيينات وزارة الأوقاف 2023.. موعد اختبار المتقدمين للوظائف

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يوم 20 من شهر ديسمبر المقبل، موعد عقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف، لافتا إلى أنه سيتم إخطار المتقدمين لاحقًا بموعد امتحانهم.

شروط التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف 2023

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر المنشور عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف إمام ومدرس وخطيب في مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2023 كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل أزهري عالٍ مناسب للوظفية.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة وزارة الأوقاف 2023

وحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة للتقديم لشغل وظائف إمام ومدرس وخطيب في مسابقة وزارة الأوقاف 2023 كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صورة ضوئية من من بطاقة الرقم القومي (وجهان).

- صورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

- صورة ضوئية من المؤهل الأعلى إن وجد .

- صورة ضوئية من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر المنشور إلى أنه يتم تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وحرصه على اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة والدخول للجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.