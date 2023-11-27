ماذا قال إيلون ماسك خلال زيارته لإسرائيل وحواره مع نتنياهو عبر الإنترنت؟ (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية غربية وإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي زار دولة الاحتلال خلال الساعات القليلة الماضية، اتفقا على استخدام منظومة «ستارلينك» للاتصالات، التابعة لشركة «سبيس إكس»، في قطاع غزة.

إيلون ماسك يعلن دعمه لعدوان الاحتلال على غزة

ووفق ما أوردت وكالة «رويترز» البريطانية للأنباء، فقد أبدى «ماسك» دعمه للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي امتد لنحو 48 يوماً، بدعوى القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية، قائلاً «إن أحد التحديات يتمثل في وقف الدعاية من النوع الذي أدى إلى موجة القتل، التي قامت بها الحركات الفلسطينية، والتي أدت إلى اندلاع الحرب في غزة».

وقام «ماسك»، مالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، بزيارة غير عادية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة الهدنة الإنسانية التي بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي، ولمدة أربعة أيام، كما أجرى مناقشة مباشرة عبر الإنترنت، مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

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رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن «ماسك» قال خلال محادثة مباشرة على موقع «X»، مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه «لا يوجد خيار سوى تدمير حركات المقاومة الفلسطينية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل لغزة»، على حد قوله، كما أشار إلى أنه يتفق مع نتنياهو على أن «حركة حماس لديها نوايا إبادة جماعية تجاه الشعب اليهودي».

ايلون ماسك يتجول مع نتنياهو في اسرائيل"

pic.twitter.com/oizzw4h7Bm — اوبزيرفر (@B667i) November 27, 2023

كما أبدى الملياردير الأمريكي استعداده للمساعدة في إعادة بناء قطاع غزة، بعد الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي، الذي استمر لنحو 48 يوماً، باعتبار أن «إعادة تأهيل المنطقة خطوة مهمة لمنع حرب مستقبلية».

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في حواره عبر الإنترنت مع الميلياردير الأمريكي: «إذا كنت تريد الأمن والسلام وحياة أفضل لسكان غزة، فأنت بحاجة إلى تدمير حماس، عليك أولاً أن تتخلص من النظام السام، كما حدث في ألمانيا واليابان»، ليرد «ماسك» قائلاً: «ليس هناك خيار آخر».