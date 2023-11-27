معلومات الوزراء: 1.6 مليار شخص حول العالم سيفتقدون لخدمات مياه الشرب بحلول 2030

تُعقد قمة المناخ cop28 في دبي، خلال الأيام المقبلة، من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، وتستهدف تسليط الضوء على خدمات مياه الشرب الصالحة والآمنة.

افتقاد خدمات مياه الشرب الصالحة والآمنة

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن 1.6 مليار شخص حول العالم سيفتقدون إلى خدمات مياه الشرب الصالحة والآمنة بحلول عام 2030.

توقعات بزيادة الطلب العالمي على المياه العذبة

وأضاف المركز، أنه وفقا لـ«البنك الدولي» بحلول 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة المعروض منها بنسبة 40%، مما سيؤدي إلى افتقار نحو 1.6 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب الصالحة للاستخدام.

ويُعقد مؤتمر المناخ cop28 في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 من شهر ديسمبر المقبل، ويناقش عددا من القضايا المهمة التي تتمثل في الوصول إلى حلول لتمويل المناخ، فضلا عن تقليل استهلاك اللحوم التي تأتي على رأس أولويات المؤتمر وذلك للحد من تغير المناخ والتكيف معه.