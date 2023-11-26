ياسر القاضي: شريف إسماعيل كان يدير مجلس الوزراء بشكل حكيم

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، أنه تولى وزارة الاتصالات في حكومة شريف إسماعيل لأنه كانت هناك فرصة للمشاركة في بناء الدولة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان حاسمًا في اجتماعه الأول بشأن حكومة شريف إسماعيل.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن المهندس شريف إسماعيل في ذمة الله، ولكنه كان رجلا محترما، وقادرا على إدارة مجلس الوزراء بشكل حكيم، والتشكيل الوزاري كان في ذروته في فترة رئاسته، مؤكدًا أنهم من شركات عالمية أو حكومية، وكان لهم تاريخ من النجاح المهم، وكان لكل وزير خبراته القوية، وكان هناك الكثير من الإنجازات على مستوى بناء الدولة، والاجتماع الأول كان مع الرئيس.

استراتيجية القطاعات في المرحلة الجديدة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا في كلماته قائلًا: «إننا في مرحلة مهمة من تاريخ مصر، وهذه المرحلة هي مرحلة بناء الدولة، وهناك استراتيجية واضحة لكل قطاع من القطاعات لإنجازه».

وأضاف: «أن الأمور يجب أن تتم بسرعة في كل الملفات، لأن هناك وقت طويل افتقدته الدولة، وكان الرئيس حاسمًا جدًا في موضوع بناء الدولة، وأن كل وزير لديه خطة واضحة لوزارته، وكان الخطاب يحمل تكليفاً عاماً لكل وزارة وبعدها التكليفات التفصيلية لكل وزارة على حدى».