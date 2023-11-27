كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي الشامل؟.. الهئية تجيب

كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟.. سؤال يدور في بال المواطنين الراغبين في الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي، وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» تفاصيل اشتراك المصريين غير القادرين ونسبة مساهمتهم في العلاج.

كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟

ومن بين مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد، أوضح بيان هيئة التأمين الصحي الشامل، كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟ بأن الدولة تتحمل بتكاليف علاج واشتراكات المواطنين غير القادرين بالإضافة لمعافاتهم من المساهمات بالعلاج، وإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسبة المساهمة بالعلاج، وأن نسبة مساهمة المواطنين في تكاليف العمليات لا تتعدى نسبة الـ 5% وذلك بحد أقصى تقدر بـ 400 جنيه فقط، مهما كانت تكلفة العملية الجراحية.

كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي للأشعة والتحاليل

وفي بيان صدر عن هيئة التأمين الصحي الشامل، جاءت نسبة مساهمة المواطنين في الأشعة والتحاليل، لا تتعدى عن الـ10%، ويكون 750 جنيها بحد أقصى في المرة الواحدة، وأن في الحالات الطارئة فقط، يكون من حق المواطنين غير القادرين استرداد جميع تكاليف علاجهم خارج الجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي، وعن المواطنين المشتركون في التأمين الصحي.

على أن يستفاد المواطنين بنظم التأمين الصحي المتاحة في الدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل داخل محافظاتهم.