المسجد النبوي يستضيف الدورة الثانية لندوة «الفتوى بالحرمين الشريفين»

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الاثنين، صدور الموافقة على إقامة ندوة علمية كبرى بعنوان «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما»، بنسختها الثانية، في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ندوة بالمسجد النبوي

وأكد «السديس» أن إقامة هذه الندوة تأتي امتدادًا لجهود قيادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وإيصال رسالتهما السامية إلى العالم أجمع، وفق منهج المملكة الوسطي القويم؛ المستمد من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه محمد ﷺ.

وأوضح أن الموافقة على إقامة هذه الندوة تعدُّ دعمًا للتحول في أساليب الفتوى، وتيسيرها، ورقمنتها؛ بما يلائم ويلبي احتياجات قاصدي الحرمين الشريفين الدينية، وعونًا على أداء مناسكهم وشعائرهم التعبدية.

وقال إن المملكة لا تزال حريصة على العناية بفقه الفتوى، لأهميتها الكبرى في مواكبة النوازل والمستجدات الفقهية، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ولأثرها الفعال على الفرد والمجتمع والأمة.

وأردف قائلًا إن موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة هذه الندوة، تجسد عناية الدولة بالفتوى، لما لها من أثر مباشر على قاصدي الحرمين الشريفين، وإثراء رحلتهم الإيمانية.

أهمية الفتوى بالحرمين

وبين «السديس» أهمية الفتوى وضرورة تأهيل القائمين عليها، وإحاطتهم بأدلة الأحكام الشرعية، والقدرة على الاستنباط وربط الفروع بالأصول، مع احتساب الأجر في إبلاغ هذا الدين، والنصيحة للمسلمين.

وشدد على أهمية رسالة الحرمين الشريفين في بيان المنهج الصحيح في الفتوى، وتعزيز دورها ومكانتها ومنزلتها في نفوس المسلمين، ونشر المنهج الإسلامي بأصوله وفروعه وأحكامه وتشريعاته؛ المرتكز على الوسطية والاعتدال إلى العالمين.

ونظمت رئاسة الشؤون الدينية النسخة الأولى من الندوة، تحت عنوان «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما»، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تأتي أهمية انعقاد الندوة بنسختها الثانية في رحاب المسجد النبوي؛ تجسيدًا لمنزلة المكان الذي شهد التشريعات والوقائع والأحكام، ولإثراء موضوع الفتوى من أهل الاختصاص؛ ويعود على قاصدي الحرمين الشريفين وأداء شعائرهم التعبدية، وفق سنن الهدى على أكمل وجه، في يسر ووسطية واعتدال.