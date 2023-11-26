«السديس»: رئاسة المسجد النبوي تتجه بقوة نحو تعزيز إثراء التجربة الرقمية الدينية

استهل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس زيارته للمدينة المنورة؛ بعقد اجتماع مطول بمكتبه اليوم في وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مع القيادات الدينية.

واستعرض خلاله خطط الوكالة المرسومة لبلوغ المستهدفات الدينية، وفق مرتكزات الرئاسة؛ المبنية على الاستراتيجيات المستقبلية، فضلًا عن التحضير والتهيئة لتنفيذ الخطط والمبادرات الدينية؛ بتنفيذ مسارات الخِدمات الدينية المتنوعة؛ ورفع معايير الدروس العلمية، والمحاضرات الشرعية والإرشادية والتوجيهية والتوعوية، وتعضيد رسالة الأئمة والمؤذنين، تحقيقًا للأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي المسجد النبوي، وإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية إلى العالم، وتعزيز الرحلة الإيمانية، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والقاصدين؛ دينيًا وعلميًا ومعرفيًا وفكريًا وسلوكيًا.

وأكد رئيس الشؤون الدينية، أن منظومة الرئاسة الدينية بالمسجد النبوي تتجه بقوة نحو تعزيز إثراء التجربة الرقمية الدينية وتجويدها بما يساهم في تكامل الخِدمات الرقمية الدينية، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية وتفعيل المبادرات النوعية: الشرعية والعلمية والدعوية والتوعوية والتوجيهية والإرشادية لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميًا.

ووجه رئيس الشؤون الدينية حديثه إلى القيادات الدينية بالوكالة بقوله إن من أهم مرتكزات العمل بوكالة الشؤون الدينية؛ خلق البيئة التكاملية المتناغمة لمنظومة رئاسة الشؤون الدينية، وتوحيد الجهود وتكريسها لإثراء تجربة الزائرين للمسجد النبوي دينيًا، وتهيئة الأجواء التعبدية، وتقديم أرقى الخِدمات والبرامج الدينية النوعية؛ وفق عمل مؤسَّسي مقنَّن مُحوكَم، بجودة وتميز وإبداع، متوافقةً مع الاستراتيجيات المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية.

من جهة أخرى، يعقد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لقاء إعلاميًا بمكتبه بوكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، غدًا؛ يسلط فيه الضوء على دور رئاسة الشؤون الدينية واستراتيجياتها المستقبلية، وأهدافها، وآليات العمل وسبل تطويرها، ورسالة المسجد النبوي وسبل إثرائها؛ بما يخدم الإسلام والمسلمين عالميًا، ويثري رحلة الزائرين إيمانيًا.