رئيس الشؤون الدينية يوجه 9 نصائح لقاصدي الحرمين الشريفين: احذر رفع الصوت

وجه الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية، 9 نصائح ووصايا لقاصدي الحرمين الشريفين «المسجدين الحرام والنبوي»، وذلك خلال زيارتهما أو الصلاة فيهما.

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس، في بيان له، إن هناك بعض الوصايا والنصائح يجب على قاصدي المسجدين الحرام والنبوي الالتزام بها خلال أداء مناسك العمرة أو الصلاة خاصة في الإجازة المدرسية، وهي:

وصايا لزائري الحرمين الشرفين

- أخي القاصد المبارك، إن كمال العبودية لله تعالى؛ لا يكون إلا بتحقيق التوحيد، وإخلاص العبادة له وحده.

- إن موافقة طاعتك لهدي النبي ﷺ مع إخلاص العمل لله تعالى؛ شرط لقبولها.

- عزِّز في نفسك ومَن حولك؛ تعظيم البيت الحرام، ومراعاة قدسيته، ﴿ذلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقوَى القُلوبِ﴾ [الحج: 32].

- انتهز أجر مضاعفة الصلاة في الحرمين الشريفين؛ فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي؛ خير من ألف صلاة فيما سواه.

- احرص عند أداء مناسكك وزيارتك؛ على تجنب مضايقة الآخرين وإيذائهم، ف«المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ» [متفق عليه].

وصايا للأطفال عند زيارة الحرمين

- أبناؤك وأسرتك أمانة في عنقك؛ فاجعل لهم برنامجًا خلال زيارتهم للحرمين؛ يثري وقتهم ورحلتهم بما يعود عليهم بالنفع الديني والعلمي.

- أخي القاصد المبارك، اغتنم تواجدك في رحاب الحرمين الشريفين؛ بالإفادة من الدورات الشرعية، والدروس العلمية المقامة.

- تشرع لك زيارة قبر النبي ﷺ والسلام عليه، وزيارة قبر صاحبيه والسلام عليهما؛ عند زيارة المسجد النبوي.

- الحذر من رفع الصوت عند قبر النبي ﷺ؛ فحرمته ميتًا كحرمته حيًا، ولا تنشغل بالتصوير أثناء أداء مناسك العمرة أو الصلاة قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذينَ يَغُضّونَ أَصواتَهُم عِندَ رَسولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذينَ امتَحَنَ اللَّهُ قُلوبَهُم لِلتَّقوى لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ عَظيمٌ﴾ [الحجرات: 3].

وتحرص رئاسة الشؤون الدينية، على توجيه النصائح الدينية ونشر متطوعيها في المسجدين الحرام والنبوي، وذلك لخدمة قاصديهما دينيا، في إطار حرصها على تعزيز رسالتها عالميا، فضلا عن إطلاق الدورات والبرامج الشرعية، والدروس العلمية، والحلقات القرآنية، مراعية لغات وثقافات وجنسيات القاصدين والزائرين.