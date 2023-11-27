مسابقة المعلمين الجديدة.. تنطلق يناير المقبل بقرار من رئيس الوزراء

تستعد الحكومة لإطلاق مسابقة المعلمين الجديدة في شهر يناير 2024 لاستكمال سد العجز الموجود في الوظائف الحكومية، حيث يتم إجراء مسابقة المعلمين لسد احتياجات الوزارة في شهر يناير 2024 لـ30 ألف معلم مساعد، كما سيتم إطلاق مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل لعام 2024 لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني، بحيث يكون العدد المعين بنهاية عام 2024 قد أتمّ 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة لسد العجز الموجود بالمدارس.

مسابقة جديدة

وفي سياق متصل، أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن مسابقة المعلمين وسوف يتم الإعلان عن مسابقة جديدة في شهر يناير المقبل تطلب 11 ألفًا و114 معلما مساعد فصل، إضافة إلى 18 ألفًا و886 معلما مساعد مادة، كما سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة في شهر يونيو المقبل، حيث تضم آخر مسابقة استكمال الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23 ألفًا و232 معلمًا مساعدًا، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.

تسكين المعلمين الناجحين

في سياق متصل، تواصل مديريات التعليم بالمحافظات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة تسكين المعلمين الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، حيث يتم لاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية والمدرسة المسكن عليها بمسابقة الـ30 ألف معلم والتوجه إلى الإدارة المقبول بها للتسكين.

وتشمل مصوغات التعيين للمعينين الجدد، أصل المؤهل الدراسي، أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، صورة بطاقة الرقم القومي، إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية، قرار من المجلس الطبي باللياقة الصحية، وإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات، الموقف من الخدمة العسكرية والخدمة العامة، إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.