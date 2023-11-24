7 مستندات مطلوبة من الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم.. ما هي؟

كشفت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، عن المسوغات المطلوبة للفائزين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم، للتعاقد على وظيفة معلم مساعد، وهي كالتالي:

1- أصل المؤهل الدراسي.

2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية، وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.

5- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية، واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

7- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين/ المعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد (سيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد).

حجازي: وصول الشهادات المؤمنة لمديريات التعليم

من جهته أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، وصول الشهادة المؤمنة للمعلمين الجدد لاستكمال إجراءات التعاقد.

وقال الوزير، إن الشهادات المؤمنة وصلت إلى المديريات التعليمية وجاري حاليا إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس.

وتعتبر الشهادة المؤمنة، المستند الأهم في أوراق التعاقد بالنسبة للمعلمين الجدد، الفائزين في مسابقة الدفعة الأولى للـ 30 ألف معلم.