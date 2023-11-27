محافظ الدقهلية يعتمد تعيين 812 معلما مساعدا ضمن مسابقة «30 ألف معلم»

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تعيين 812 معلما مساعدا لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، بعد الموافقة على تعيين 516 معلما مساعدا رياض أطفال، وتعيين 296 معلما مساعدا فصل للصفوف الأولي، ضمن الدفعة الأولي من مسابقة 30 ألف معلم والتي تم الإعلان عنها بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 2 حتى 24 يوليو 2023.

مسابقة 30 ألف معلم في الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية،، في بيان لها، إلى جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم مع أهمية تحقيق مطالب المواطنين من أولياء الأمور، حرصا علي مصلحة ابنائهم وسد العجز داخل المدارس من خلال مسابقة علنية تتم علي أسس من الشفافية والنزاهة.

وأكدت المحافظة أن الهدف من مسابقة 30 ألف معلم هو سد العجز في عدد من التخصصات والمواد بالمدارس الحكومية لخدمة التلاميذ والطلاب، إذ تمت المسابقة تمت وفقاً لأحداث وسائل التعليم الحديث وتم اختيار وانتقاء المعلمين من وسط العديد من الآلاف علي أسس علمية وفقاً للكفاءة والخبرة.