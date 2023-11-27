انطلاق اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم في المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد

انطلقت اختبارات مسابقة الإمام الأكبر الأزهر الشريف السنوية للمعاهد والمكاتب الأهلية والأروقة في حفظ القرآن الكريم على مستوى معاهد منطقة الوادي الجديد الأزهرية بإدارتها الثلاث الخارجة والداخلة والفرافرة، وذلك في لجنتي مقر ديوان عام المنطقة وإدارة الداخلة التعليمية، وذلك بمتابعة الشيخ فتحي فتحي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، وعبدالله سعيد المدير العام الثقافي للمنطقة، والشيخ محمد إبراهيم، مدير إدارة شئون القرآن الكريم.

وضع ضوابط اختبارات والتعليمات في قطاع المعاهد الأزهرية في الوادي الجديد

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، أن الاختبارات تسير وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية في جو تسوده الشفافية والهدوء ولا توجد أي عقبات تواجه اللجنة.

مسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم

يُذكر أنّ مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.