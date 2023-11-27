أستاذ بجامعة الأزهر: المحافظة على البيئة واجب شرعي

قال الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الله أوجدنا في هذا الكون بصورة عظيمة، وهيأ الله الكون لوجود الإنسان، في أعظم لوحة جميلة، لا يستطيع الفنانون مهما بلغت مهاراتهم، أن يصنعوا مثلها، سماء صافية وأشجار خضراء وأنهار تجري، حتى الجبال جميلة والحيوانات زينة، كل شيء في هذا الكون جميل، لذا فإن الحفاظ على البيئة من مقاصد الشريعة.

وأضاف خلال برنامج «نبي الرحمة»، على قناة «الناس»، أن الله سبحانه وتعالى حفظ الكون كله من التلوث، حتى لا تخترق أو تثقب طبقة الأوزون، في ظل تلوث بيئي، حذر منه الشرع الحكيم، بحدود لا نتجاوزها لحمايته، حفظًا للنوع الإنساني وحفظًا للمناخ.

«عبدالدايم»: الاحتباس الحراري هو نتيجة سلبية وعكسية للإهمال البيئي

وتابع أن الاحتباس الحراري، هو نتيجة سلبية وعكسية للإهمال البيئي، الذي حذر منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله في القرآن الكريم، بسورة «يس» الآية 33، ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾، أي أن الله تعالى أحيى هذه الأرض.

«عبدالدايم»: ربط الله الجمال الكوني والزينة الكونية بالتوحيد

وأضاف أن الله ربط الجمال الكوني والزينة الكونية بالتوحيد، التي خلقت لخدمة الكون ولصحة الإنسان.