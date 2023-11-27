حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد مؤتمرا صحفيا بمركز الأزهر للمؤتمرات الخميس

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، عقد مؤتمر صحفي ثالث يوم الخميس المقبل بمركز الأزهر للمؤتمرات، في تمام الساعة 3 عصرا؛ لبحث مشكلات المواطنين والرد على كافة الأسئلة التي تشغل المواطن المصري.

وكانت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر قد عقد مؤتمرين جماهيرين لدعم مرشحهم بالماراثون الرئاسي، الذي يتسابق فيه 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية وتناولا المؤتمرات أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين بمحافظات الدلتا.

إطلاق حملة طرق الأبواب

وأعلن المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إطلاقه حملة طرق الأبواب على أن تمر بمنازل المواطنين بكافة محافظات الجمهورية وتحثهم على ضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية ودعمه خلال الماراثون الرئاسي.

وكانت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر عقدت عدة لقاءات جماهيرية خلال الأيام الماضية تناولت أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين بمحافظات الدلتا وسردت الحلول التي يحملها برنامج مرشحهم الرئاسي، وذلك بحضور عدد من نواب الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة المرأة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.