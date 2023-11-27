وزير التعليم: حصر أعداد الطلاب المتسربين ومعتادي الغياب بالمدارس

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024-2029، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه الخطة أنها تتفق مع برنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة لتحقيق الإتاحة والجودة والاستدامة والحوكمة، في إطار مجموعة من الأولويات وهي الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، والجودة، والتعليم الأخضر، والتحول الرقمي، والحوكمة والإدارة.

التسرب من التعليم

وفي سياق الآليات التي تتخذها الوزارة لمعالجة التسرب من التعليم كهدف استراتيجي لتحقيق الإتاحة، وجّه الوزير خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية بتشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم لحصر المتسربين والطلاب معتادي الغياب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وإرسال كشوفات بالفرق وأسماء رؤسائها وأعضائها، فضلًا عن إعداد تقارير بإجراءات وآليات المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والحفاظ على استكمالهم الدراسة ومتابعتهم من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، مشيرًا إلى أن هناك 5 آلاف مدرسة تعليم مجتمعي تضم 130 ألف طالب، و7 آلاف معلم.