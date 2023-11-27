وزير التعليم يوجه بسرعة تسكين الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة «30 ألف معلم.. السنة الأولى»، وتيسير كل الإجراءات لهم.

برنامج تدريبى

وأشاد وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية، بتنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" ، كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والذي ضم 71577 متدربا، حيث وجه الشكر لكل مديري المديريات التعليمية على جهودهم في الإشراف على هذا البرنامج التدريبي، وتحقيق أقصى استفادة من خلال نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية وإسهامات الدولة المصرية.

تسكين المديرين الجدد

كما تابع الوزير موقف تسكين المديرين الجدد ضمن "المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة"، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتيسير كافة الاجراءات لهم ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.